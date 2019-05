Bad Bunny y J Balvin se unen a Jhay Cortez para el remix de 'No me conoce'

Bad Bunny y J Balvin vuelven a unir su talento en una nueva colaboración. En esta ocasión, los artistas han trabajado con el puertorriqueño Jhay Cortez y en el remix de su tema No me conoce . El resultado es un hit, con todos los ingredientes para romper la pista de baile.

J Balvin, Jhay Cortez y Bad Bunny en el vídeo de 'No Me Conce (Remix)' / YouTube

Se nota que estamos ya casi en verano porque los artistas no paran de presentar nuevos temas o versiones de éxitos, como No me conoce de Jhay Cortez.

El cantante puertorriqueño ha contado con Bad Bunny y J Balvin para el remix de su canción, haciendo que lo tenga todo para ser un hit.

Este lanzamiento ha venido acompañado de un videoclip, protagonizado por los tres artistas, y en poco más de cuatro días ya ha acumulado más de 4 millones de reproducciones y se ha posicionado en una de las mayores tendencias en YouTube.