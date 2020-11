Lydia Bosch anuncia que tiene cáncer de piel

Lydia Bosh acostumbra a ser bastante hermética en las redes sociales y, aunque comparte bonitos recuerdos y fotos con su familia, pocas veces muestra su lado más privado.

Con motivo de su 57 cumpleaños, la actriz ha decidido compartir con sus seguidores que hace apenas dos semanas ha sido diagnosticada de cáncer de piel. La que fuera tía Alicia en 'Médico de Familia' cuenta que llevaba un año ignorando una herida que nunca acababa de cicatrizar que terminó resultando un carcinoma basal, lo mismo que sufrió la periodista Mónica Carillo el pasado mes de septiembre.

"Hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo", explica.

Rápidamente Bosh ha aclarado que no es una enfermedad grave o que vaya a poner en riesgo su vida. "Es cáncer de piel, pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma", cuenta, asegurando que "se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo".

La actriz ha reconocido que no cuidarse de manera correcta e ignorar las recomendaciones antes de exponerse al sol ha tenido consecuencias nefastas a largo plazo. "El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto", lamentaba, esperando que con su mensaje otras personas puedan tomar conciencia y protegerse de los peligros del sol.

"Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores", recomendaba, prometiendo que ella sí estaba dispuesta a cuidarse. "Yo voy a empezar a cuidarme en serio y compartiré por aquí mis avances y descubrimientos. Ahora en nada soplaré las velas, pediré mi deseo y empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por VUESTRO INCONDICIONAL CARIÑO", terminaba.

Sus palabras iban acompañadas de un selfie en el que se puede ver la herida de la que habla, imagen que ya supera los 20.000 'me gusta'. No han sido pocos los rostros conocidos que han compartido sus buenos deseos para la actriz. "Eres una vaLiente! Gracias por compartir y en breve te veo entrenando y sin parar!", escribía Esther Acebo. "Bella! Felicidades y mucho ánimo!", comentaba el Dj Wally Lopez.

"Te mando un beso como una catedral de grande!! Cuídate mucho, mucho, Lydi! Y feliz cumple!!", le deseabaNatalia Sánchez.