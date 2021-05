María Adánez da la bienvenida a su primer hijo a los 45 años

María Adánez ha dado la bienvenida a Claudio, su primer hijo. La actriz de 45 años ha compartido la noticia con sus seguidores de Instagram, a los que ha ido informando semana a semana de la evolución de su embarazo. Este lunes 24 de mayo ha compartido la primera foto del pequeño, justo una semana después de publicar la última foto embarazada.

"Ya está aquí Claudio!!! Séptimo y Mari Gaila ya tienen a su hermano en casa!!! Mi bebé nació el 18 de mayo por cesárea a las 16:43. Días antes de lo previsto! El pequeño Tauro!! Bienvenido mi amor!!!!", escribe la intérprete sobre sus dos gatos, que en la imagen miran atentamente al recién nacido.

María Adánez y su pareja, el neurólogo Ignacio H. Medrano, hicieron pública la noticia del embarazo el pasado octubre al compartir un vídeo de la primera ecografía. "Este es el latido del corazón de mi bebé. Estoy embarazada de ocho semanas. No sabéis la alegría que me da compartirlo con todos vosotros", apuntó la intérprete.

En la última foto embarazada que ha publicado en Instagram, el lunes 17 de mayo, Adánez le escribe una emotiva carta a Claudio. Seguramente no se imaginaba que al día siguiente iba a conocerlo. El pequeño ha nacido antes de lo esperado.

"El gran momento se acerca, ¡qué buen embarazo hemos tenido, hijo! Muchas gracias. Nada de vómitos, nada de mareos, energía a tope y felicidad y buen rollo en su máxima expresión. Te he hecho todo y no te falta de nada, sólo queda el horneado final. Voy a echar de menos llevarte en mi pancita pero por otro lado nos morimos de ganas de verte, de que conozcas tu casa y de presentarte a tus hermanos peludos, Séptimo y MariGaila. Después del cursillo acelerado que hemos hecho tu padre y yo, de poner pañales, preparar baños e investigar sobre las cremas que necesitas, nos hemos dado cuenta de que no tenemos ni idea de nada pero amor y cariño para darte, tenemos a raudales.

Espero que te guste la familia que no has elegido, Claudio. Dicen que son los padres los que eligen a los hijos...", escribe la actriz, que terminó su publicación con una sincera confesión: "Te quiere tu madre".