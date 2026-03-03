María Becerra improvisa una canción con un productor callejero y las redes explotan: ¿La publicará?

María Becerrase ha caracterizado por publicar temas virales como Automático y Ojalá o formar parte de colaboraciones exitosas como Los del espacio o Corazón Vacío, pero nunca se la había visto creando un tema en plena calle.

Junto a su productor, María Becerra se acercó a un productor callejero que se ha hecho viral en redes por permitir a cualquier artista sentarse en su mesa y rapear una base, sin importar la repercusión que él o ella tenga dentro de la industria.

Con una mesa plegable y un cartel que dice "Siéntate y rapea con esta base", Hunna G ha creado temas que se han hecho virales en redes, alcanzando algún vídeo más de 200.000 likes en Instagram y 1.4M en TikTok.

Probablemente, este encuentro haya sido pactado, pero lo que sí que está claro es que María Becerra aceptó el reto e improvisó un temazo en apenas unos minutos. "¿Puedes pasarme por Airdrop la base para que pueda escribir algo?", le preguntó la argentina antes de ponerse a crear un fragmento de esta canción exclusiva.

La publicación ha conseguido alcanzar los 190.000 likes en Instagram en apenas 13 horas y suena tan bien que los fans ya le están preguntando si va a publicarlo.

Letra de su "Hunna G Session"

Tu mirá,

Miráme como me gusta, ponme en órbita

Ese cuerpo tuyo fuera de la lógica

No sé qué hace, pero me deja atónita

Es que tenés ese fire.

No quiero que tú te vayas

Qué tal si nos pasamos la raya

Y explotamos dentro del núcleo del Sol

Oh, no

Oh, no

Nuestro universo fuera de control

Oh, no

Oh, no