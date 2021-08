María Isabel cuenta cómo fue su primer día con ansiedad: "Empezó a faltarme el aire"

María Isabel ha decidido hacer un parón en su carrera. La cantante, que saltó a la fama cuando tenía solo nueve años, ha tomado la decisión de apartarse por un tiempo de los escenarios y la música para centrarse en su salud mental.

La joven, de 26 años, ha experimentado en los últimos tiempos problemas de ansiedad que no le dejaban desarrollar sus compromisos laborales y por eso ha decidido apartarse de una industria en la que cada vez es más difícil mantenerse.

La cantante no ha tenido reparos en hablar de la ansiedad que padece y los motivos que propiciaron su aparición, como el miedo a estar sola. Así lo relataba en una entrevista con Espejo Público. "No es continuo, me suele pasar", indicaba.

Su primer ataque de ansiedad

La artista, que es consciente de que su testimonio puede ayudar a otros que estén en una situación similar, ha revelado qué pasó el primer día que sufrió una crisis. "La primera vez fue en un viaje en AVE desde Sevilla a Madrid, ahí me di cuenta de que empezaba a faltarme el aire, sudores, no veía nada, el corazón acelerado... Esos son los síntomas que me ocurren cuando me da la ansiedad", explicaba la interprete de Antes Muerta que Sencilla.

Los motivos que lo provocaron

La ganadora de Eurovision Junior en el año 2004 asegura que no es algo que le pase todos los días y que por suerte ha detectado los motivos por los que surgen estos ataques.

"Soy una persona muy apegada a mis padres, a mi familia, y tomé la decisión de irme a Madrid a vivir y he cogido miedos, viene de eso, no viene de depresión ni nada de eso. Yo he cogido miedo a volar sola, a estar en un hotel sola... Me veía muy pequeñita en el mundo y quería salir corriendo", dijo.

Eso sí, la cantante ha asegurado que ha buscado asesoramiento médico y que una vez haya pasado la tormenta le encantaría retomar su carrera musical. "Son miedos que se han creado y que son incompatibles con mi trabajo y una vez los haya superado me encantaría volver".

"Es como si te duele la espalda y vas al terapeuta, y con la mente es lo mismo, hay que cuidarla, la tenemos para toda la vida", terminó.