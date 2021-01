María Pombo muestra su barriguita posparto: “Estoy orgullosísima de mi cuerpo”

María Pombo dio a luz al pequeño Martín el pasado 27 de diciembre. La influencer lo anunció en su perfil de Instagram con un precioso vídeo en el que aparecía el recién nacido durmiendo plácidamente sobre su madre, acompañado de las palabras: "Mi vida 🤍".

Un día después, compartía una nueva imagen en la que la veíamos muy sonriente junto a su bebé en la cama del hospital y otra de la etiqueta de su cunita en la que se lee la fecha de nacimiento, su peso (2,8 kg) y su medida, 48 cm. "Nuestros primeros minutos juntos ✨ Bienvenido Martín Castellano Pombo❤️ “Martín Pombo” para los amigos (que por aquí somos bastantes )🤪😂🤞🏾", añadía la joven de 25 años.

Cuando nació Martín, María prometió que cuando estuviese en casa más tranquila respondería a las muchas preguntas que le estaban haciendo sus seguidores, relacionadas con el bebé, el parto y el embarazo.

Sobre el parto, explicó que en la revisión del 26 de diciembre los médicos comprobaron que el pequeño no estaba creciendo mucho, y por ello le indujeron el parto al día siguiente: "Por supuesto esa noche no dormí de los nervios, lo que no sabía es que me esperaba el mejor día de mi vida”, explicaba asegurando que ha sido "lo más bestia" que ha vivido.

"Hasta el punto de que lo repetiría mañana mismo y me dan envidia mis amigas que están a punto de dar a luz. He tenido una suerte inmensa, soy consciente de que hay partos muy duros”.

María Pombo muestra su cuerpo posparto / Instagram @mariapombo

Una de las grandes curiosidades de sus seguidores, era saber cómo había quedado su cuerpo tras el parto. A lo que María no ha tenido ningún reparo en mostrar su barriguita días después de dar a luz.

Tras confesar que está alucinando con el cuerpo de la mujer, la influencer asegura que está muy orgullosa del suyo: “Este es mi caso y estoy orgullosísima de mi cuerpo, de lo que he sido capaz de crear en nueve meses, de los kilos de más y de cómo se está recuperando".