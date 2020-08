Pilar Rubio muestra cómo está su cuerpo 11 días después de dar a a luz

Hace poco más de una semana, Pilar Rubio y Sergio Ramos daban la bienvenida al pequeño Máximo Adriano, el cuarto hijo del matrimonio.

Lo anunciaron con una bonita foto en la que aparecía la pareja en el hospital junto al recién nacido, y ya ahí llamó la atención la buena cara que tenía Pilar poco después de dar a luz.

Después de un posado familiar a las puertas del centro sanitario y de los primeros paseos con el pequeño, la presentadora ha querido compartir con sus seguidores cómo ha sido el parto y cómo está recuperando su figura tan sólo 11 días después.

Lo ha hecho a través de un extenso vídeo en Instagram donde explica que llegó al hospital "bastante baja de energía", ya que llevaba días sin dormir bien, a lo que se sumaba la incertidumbre por lo que iba a pasar.

También asegura que todos los ejercicios previos que hizo para preparar la pelvis y el canal de parto, que ha ido mostrando en Instagram junto a Caroline Correira, su fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, le han servido de mucho a la hora del parto.

En el paritorio estos ejercicios son buenos para el momento de los pujos porque ayudan a evitar una episotomía: "Gracias a esos ejercicios el momento de expulsión duró unos pocos minutos y no tuvieron que hacerme cortes ni nada".

Sobre el posparto, Pilar habla de la lactancia materna y de los dolorosos entuertos: "Yo le doy el pecho a mis hijos. Se lo he dado a los tres y a este también se lo estoy dando. Hay una cosa mucho más dolorosa que las contracciones, los entuertos. Son como una especie de contracciones que se producen en el útero y que hacen que el útero vuelva a su forma original. Yo cuando más las noto es cuando el bebé empieza a mamar", explica diciendo que a ella le suelen durar unas 48 horas y que se le "saltaban las lágrimas".

Por último Pilar no duda en mostrar cómo está su cuerpo 11 días después de dar a luz: "Cuidarse durante el embarazo y escuchar a nuestro cuerpo es bueno para el bebé y bueno para la mamá. No me he recuperado del todo porque no hay milagros pero ha bajado bastante el volumen de la tripa. Todavía queda "este bultito" que poco a poco espero que se vaya quitando. También tengo que recuperar mi cintura, que esta línea no está marcada", concluye asegurando que la cuarentena "se la va a tomar con tranquilidad".