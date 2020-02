Mariah Carey felicita la navidad presumiendo de mansión y de hijo

Mariah Carey ha mostrado una vez más que la sencillez no va con ella. La cantante ha publicado un vídeo donde desea felices fiestas mientras baila All I Want for Christmas is You , en camisón y bata de satén de color rojo, con su hijo.

BAILANDO 'ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU'

Seguramente a Mariah Carey le gusta la Navidad desde el año 1994, cuando lanzó el tema All I Want for Christmas is You, que es sin duda es una de las canciones que más suenan en estas fechas. Además, este año, la cantante se subió al Carpool Karaoke con James Corden y otros artistas como Lady Gaga, Adele o Selena Gomez para hacer un vídeo muy navideño con este tema.

Pero MiMi quería hacer algo más personal para sus seguidores y, como ella de sencilla no tiene nada, ha felicitado la Navidad a través de las redes sociales con un sorprendente vídeo donde aparece en camisón de encaje y bata roja de satén mientras presume de mansión bailando All I Want for Christmas is You con su hijo y cocinando la que dice ella que es su salsa favorita.