Lady Gaga, Adele, Mariah Carey, Chris Martin, Selena Gomez y muchos más cantan 'All I Want for Christmas is you'

EN EL CARPOOL KARAOKE

¡James Corden tenía una sorpresa preparada para terminar este 2016! Un vídeo especial con muchos de los invitados que han pasado por su Carpool Karaoke cantando el tema navideño por excelencia 'All I Want For Christmas Is You'. ¿Y quién se ha sumado subiendo al lleno de regalos? ¡Pues Mariah Carey!