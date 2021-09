Martiño Rivas presenta a su nueva novia, Lily Fofana, tras la polémica ruptura con la madre de su hija

Una vez más, las redes sociales nos han anunciado el nacimiento de una nueva pareja. El actor Martiño Rivas, de 36 años, parece haber encontrado de nuevo el amor junto a la modelo Lily Fofana, con la que ha pasado un verano de lo más divertido en la costa gallega.

El intérprete ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía de Fofana con un poético texto que da a entender la conexión que hay entre ellos. "Estaba tirado en la A-6, con un letrero que decía “Esperanza” y ella paró el coche en la cuneta. Y me dio las luces".

Unas palabras que han suscitado decenas de comentarios. Más allá de la poca verosimilitud de la micro historia, la descripción de la imagen parece una metáfora del estado sentimental en el que se encontraba Rivas cuando conoció a Fofana.

Una polémica ruptura

El pasado mes de diciembre se daba a conocer la ruptura del actor con la bailarina Kayoko Everhart después de tres años juntos y una hija en común. El portal Jaleos aseguraba entonces que Everhart había iniciado un romance con Joaquín de la Luz, director artístico de la Compañía Nacional de Danza, donde ella desempeña su trabajo desde hace años.

Muchos especularon sobre si el inicio del romance se produjo mientras Everheart estaba todavía con Martiño, algo que de Joaquín de la Luz desmintió al citado portal: "No es cierto. Eso no es así. No te voy a dar fechas exactas de nada, pero no es así. No tengo nada más que comentar".

Martiño Rivas y Kayoko Everhart comenzaron su relación en 2017 y dos años después nacía su hija Ayo.

Martiño, de nuevo ilusionado

Si damos un repaso por las publicaciones de Lily Fofana en Instagram, comprobamos que la modelo y el actor han disfrutado del verano juntos en la costa gallega, tierra natal del recordado intérprete de El Internado.

Fofana, que nació en Costa de Marfil, trabaja como modelo y en su currículum se encuentran trabajos para publicaciones tan reconocidas como Vogue o Cosmopolitan.