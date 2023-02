Megan Fox se pronuncia sobre la supuesta infidelidad de Machine Gun Kelly

La relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly parecía ser un camino de rosas hasta que, de repente, la semana pasada la actriz de 36 años eliminó todas las fotos que tenía junto a su chico en su perfil de Instagram.

Además, publicó varias imágenes de ella preparándose para una fiesta de la Super Bowl junto a uno de los versos de Pray You Catch Me de Beyoncé, que habla sobre una infidelidad: "You can taste the dishonesty / It's all over your breath" (Puedes saborear la deshonestidad / Está en todo tu aliento).

Esto hizo pensar a muchos seguidores de la intérprete que eliminar a su prometido de sus redes sociales podía deberse a una infidelidad. Poco después, Megan desactivó su cuenta de Instagram para aplacar el ruido mediático.

Megan Fox aclara los rumores de infidelidad

Días más tarde, Megan ha vuelto a activar su cuenta de Instagram en la que solo aparece una publicación: un comunicado.

"No ha habido interferencia de terceros de ningún tipo en esta relación. Eso incluye, entre otros, humanos reales, DM, bots de IA o demonios súcubos”, ha empezado escribiendo en el extraño mensaje.

Además, la actriz ha considerado que todos estos rumores sobre una supuesta infidelidad parecían "haber sido escritos por ChatGPT", el conocido chatbot especializado en generar textos a través de inteligencia artificial.

"Tenéis que dejar que esta historia muera y dejar a todas estas personas inocentes en paz ahora", ha concluido, sin dejar muy claro si finalmente ha habido una ruptura definitiva o qué ha ocurrido con su relación con el músico de 32 años.

Sophie Lloyd, la tercera en discordia, se pronuncia sobre la supuesta infidelidad

Cundo Fox hizo su anterior publicación con la canción de Beyoncé, hubo quienes señalaron que Colson Baker​​​, nombre real de Machine Gun Kelly, podría haber engañado a la actriz con Sophie Lloyd, guitarrista de su banda.

En uno de los comentarios de esta publicación, un usuario sugirió que Colson "se puso con Sophie", refiriéndose a la guitarrista de su banda Sophie Lloyd (27), a lo que Megan respondió: "Tal vez me puse con Sophie".

Cuando estallaron estos rumores, el equipo de la guitarrista se apresuró en desmentirlos a través de un comunicado publicado en el portal Page Six: "Sophie Lloyd es una música profesional y consumada que ha sido arrastrada innecesariamente a los medios debido a acusaciones sin mérito hechas por las redes sociales. Cualquier sugerencia de que alguna vez haya actuado de manera poco profesional o salió de su relación no son ciertas".

"Es una falta de respeto para ella como artista femenina y un periodismo y comentarios sociales lamentables informar cualquier otra cosa", concluyeron.