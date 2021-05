Meghan Markle en el 'Vax Live': "Las mujeres se han visto afectadas de forma desproporcionada por la pandemia"

"Cuando pensamos en la pandemia, pensamos en todas las mujeres jóvenes y niñas de todo el mundo a las que se les debe brindar la capacidad y el apoyo para llevarnos adelante", así habló Meghan Markle en su espera intervención en el Vax Live. El concierto, un evento benéfico para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus que se celebró el 8 de mayo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

"Nos hemos reunido esta noche porque el camino que tenemos por delante es cada vez más brillante. Pero será necesario que todos encontremos el camino a seguir. Como presidentes de campaña de Vax Live, mi esposo —el príncipe Harry— y yo creemos que es fundamental que nuestra recuperación dé prioridad a la salud, la seguridad y el éxito de todos, en particular de las mujeres que se han visto afectadas de manera desproporcionada por esta pandemia ", comenzó diciendo Markle.

"Las mujeres, y especialmente las mujeres de color, han visto desaparecer una generación de ganancias económicas. Desde que comenzó la pandemia, casi cinco millones y medio de mujeres han perdido su trabajo en EE.UU. y se esperan 47 millones de mujeres más en todo el mundo caigan en la pobreza extrema", continuó.

El bebé que espera es una niña

"Mi esposo y yo estamos encantados de recibir a una niña. Es un sentimiento de alegría que compartimos con millones de otras familias en todo el mundo. Cuando pensamos en ella, pensamos en todas las mujeres jóvenes y niñas de todo el mundo que deben recibir la capacidad y el apoyo para llevarnos adelante ", dijo Meghan. "Su futuro liderazgo depende de las decisiones que tomemos y las acciones que emprendamos ahora para prepararlos y prepararnos a todos para un mañana de éxito, equitativo y compasivo. Queremos asegurarnos de que, a medida que nos recuperamos, nos recuperamos más fuertes. Que mientras reconstruimos, lo hacemos juntos. Gracias ".

Un evento mundial

El Vax Live: The Concert to Reunite the World ha sido un evento mundial con el único objetivo de pedir a los líderes mundiales y grandes empresas que colaboren para que el acceso a la vacuna contra el virus del COVID19 sea igualitario en todo el mundo. En palabras de los organizadores: "Es un llamamiento a los líderes para que se aseguren de que las vacunas sean accesibles para todos para que podamos poner fin a la pandemia para todos, en todas partes".