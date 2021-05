'Vax Live: The Concert to Reunite the World': quién actúa, dónde se puede ver y a qué hora

Los amantes de la música tienen una cita. Esta noche se celebra el Vax Live: The Concert to Reunite the World , un evento benéfico para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus . Te contamos quién participa y cómo verlo.

Qué es el Vax Live: The Concert to Reunite the World

El Vax Live: The Concert to Reunite the World es un evento mundial para pedir a los líderes mundiales y grandes empresas que colaboren para que el acceso a la vacuna contra la Covid-19 sea igualitario en todo el mundo. En palabras de los organizadores: "Es un llamamiento a los líderes para que se aseguren de que las vacunas sean accesibles para todos para que podamos poner fin a la pandemia para todos, en todas partes".

Quiénes actúan

Cinco nombres de cinco grandes artistas de distintas partes del mundo. Son:

Jennifer Lopez

Eddie Vedder

Foo Fighters

J Balvin

H.E.R

Qué otros famosos participan

El Vax Live: The Concert to Reunite the World no es sólo música. La cantante y actriz Selena Gomez, que hace solo unos días pedía la colaboración del gobierno español mandando un tuit a Pedro Sánchez, es la maestra de ceremonias. Se encarga de presentar el evento, que presiden el Príncipe Harry y Meghan Markle.

Además, a la cita están llamados otros nombres famosos como Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, David Letterman, Gayle King, Olivia Munn o Sean Penn. Su misión es hablar sobre la importancia de las vacunas contra el Covid-19.

Dónde verlo y a qué hora verlo

La cita, que se celebra en el SoFi Stadium de Los Angeles, es a las 20:00 horas de allí. Esto en España se traduce a las 2:00 a.m. del domingo 9 de mayo. Para poder verlo hay que trasnochar y conectarse a YouTube.

Quién lo organiza

Detrás del Vax Live: The Concert to Reunite the World está la organización Global Citizen, a misma organización de One World: Together at Home, que se organizó en abril de 2020 para apoyar a trabajadores de la salud, y que meses después montó Global Goal, para financiar tratamientos contra el coronavirus. Este grupo de acción tiene como objetivo "poner fin a la pobreza extrema para 2030".

Qué tiene que ver el Papa Francisco con 'Vax Live'

El Papa Francisco también se ha sumado a al cita y, aunque no estará en ella, ha mandado un mensaje para concienciar a la población de la importancia del evento.

“Necesitamos caminos de sanación y salvación y me refiero a una sanación de raíz, que cure la causa del mal y no se quede solo en los síntomas", dice el mensaje que el Vaticano ha compartido a través de YouTube y que puedes leer en Vatican News.