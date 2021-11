Mel B, censurada del especial de Adele por un "incómodo" comentario sobre juguetes sexuales

El especial de la cantante Adele para el canal ITV de la televisión británica ha dejado grandes momentos. Entre ellos, el reencuentro de la artista con la profesora que la inspiró en el instituto. La cantante de Rolling in The Deep no pudo evitar emocionarse al verla. "Estoy muy orgullosa de ti", le dijo la maestra.

Este emocionante encuentro se produjo a colación de una pregunta de la actriz Emma Thompson. No se trataba de un concierto al uso. Muchos de los presentes, caras conocidas de Reino Unido, tuvieron la oportunidad de coger el micrófono para charlar directamente con la cantante. Además de la actriz, la cantante Mel B era una de las elegidas para participar en la charla, pero su intervención tuvo que ser descartada del montaje final. Fue demasiado "incómoda", según parte de la organización indica a The Sun.

La ex Spice Girl debía preguntarle a la cantante cuál era el mejor regalo que le habían hecho nunca. Sin embargo, cuando le tocó formular la pregunta, los nervios la traicionaron. "Cuando las cámaras la enfocaron, dijo que se sentía tonta al preguntarlo. Luego hizo una broma y aseguró que ella podría responder la pregunta por Adele. Dijo que era un vibrador", aseguran, sin aclarar si la respuesta estaba guionizada o si realmente Mel B sabe que el mejor regalo que le han hecho a Adele sea un vibrador.

El incómodo momento causó de todo menos risas entre el público, así que la organización decidió eliminar la intervención de Mel B del montaje final que finalmente se emitió en televisión. "Era un espectáculo familiar y fue incómodo como un infierno", aseguran. Aun así, destacan que "no hay rencor ni problemas" y explican que la artista retomó el hilo con un comentario ingenioso y salió al paso del trance en un santiamén.