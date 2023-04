El mensaje de Bad Bunny en Coachella que podría indicar que no está con Kendall Jenner

Bad Bunny acaba de hacer historia en Coachella como primer artista latino en encabezar el cartel del Festival.

El artista ha aprovechado su performance para mandar un mensaje alto y claro a sus fans, en el que, si leemos entre líneas, parece estar desmintiendo su relación con Kendall Jenner.

Antes de una de sus actuaciones, el artista de Un Verano Sin Ti se ha tomado un momento para reflexionar sobre lo que llevamos por dentro que nadie sabe y de lo que todo el mundo habla.

"No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivmos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean", ha asegurado el cantante.

Rápidamente las redes se han inundado de comentarios y memes que han puesto el foco de este mensaje en la modelo, con quien se lleva relacionando sentimentalmente a Bad Bunny en los últimos meses, pues se han dejado ver en varias ocasiones juntos en actitud cariñosa como citas en restaurantes y paseos a caballo.

Pero los fans del artista han ido más allá y han deducido que las palabras del cantante sobre las suposiciones de la prensa van por una entrevista que tuvo el puertorriqueño con la revista Times donde una mala traducción al español daba a entender que se arrepentía de escribir su tema El Apagón.