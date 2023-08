Merche: "Me ha costado 12 años que la gente se crea que las canciones son mías" | Gtres

Merche solo hay una. Y así nos lo ha demostrado la cantante gaditana en su paso por el podcast El Guacal, presentado por el influencer Alex Sinos.

La artista de 49 años se ha explayado como nunca sobre su carrera, que le ha permitido ver durante más de 20 años cómo ha sido la evolución de la industria musical cómo han cambiado visiones y presiones sobre la mujer.

Recién salida de la última temporada de Tu cara me suena, el formato musical de Antena 3 en el que varios celebrities tienen que imitar cada semana a un cantante, la intérprete de Abre tu mente llegó a la final del programa llevándose el tercer puesto en una clasificación histórica que dejó un pleno de mujeres en el podio, junto a Miriam Rodríguez y Andrea Guasch.

El currículo de Merche Trujillo es muy amplio, en lo que tiene que ver con la música y lo que no. Ha trabajado como maestra, es cantautora, productora y presentadora. Ligada a los escenarios desde niña, su carrera musical empezó en una orquesta cuando, un buen día, le prepusieron ir a Madrid: "Me dijeron: '¿te vienes a cantar a un programa de televisión una canción que tú tengas por ahí?". "Yo no era consciente de que era Eurovisión ni nada de eso. Cuando yo llegué allí digo pero, pero... ¿esto es broma?".

Finalmente, ese año (2001) ganó David Civera, que llevó su Dile que la quiero, pero el escaparate eurovisivo sirvió para que, tres meses más tarde, un sello la fichara.

Cuando ha tenido que elegir un momento especial de su carrera, Merche lo ha tenido claro: "He tenido la suerte de recibir muchos premios, discos de oro, de platino... Profesionalmente y en cuanto a los premios se refiere como artista y compositora" y en ese momento, ha querido recordar cuál era la situación entonces y por lo que ha tenido que pasar por ser mujer y compositora.

"Porque ahora es muy fácil ser compositora mujer, ahora estamos empoderadísimas, pero cuando yo empecé nadie se lo creía", revelaba la artista. "Yo me he llevado hasta hace 10 años escuchando: '¿quién te hizo Si te marchas? ¿Quién te hizo Le deseo? o ¿Quién te escribió Abre tu mente?".

Merche, que siempre se ha caracterizado por ser autora de sus propias canciones, ha aprovechado el espacio para explicar: "Yo soy productora, soy musico, estudié en el conservatorio mil años, soy profesora de música y me he formado [...] Se ve todo muy fácil, pero a mí me ha costado de 12 a 14 años que la gente se crea que las canciones son mías, es flipante, pero es así".

La cantante ha terminado detallando ese momento especial de su trayectoria musical, que sin duda fue su nominación a los premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Femenino del Mundo, un nombramiento especialmente memorable, porque lo pronunció el cantante René (Residente), un artista al que Merche admira profundamente.

Ha estado por todo el país de gira con el tour, que conmemora sus 20 años en la música y terminará el 16 de septiembre en Jaén.