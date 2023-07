Cómo ha quedado la clasificación de 'Tu cara me suena 10'

Miriam Rodríguez ha tocado la cima. La artista ha sido ganadora de una de las ediciones más disputadas de la historia de Tu cara me suena en una Gran Final que dejó grandes momentos y muchas lágrimas.

La gallega seleccionó el tema Always remember us this way, que Lady Gaga canta en la película que protagoniza Ha nacido una estrella. No era la primera diva encarnada por Miriam: Christina Aguilera, Adele, Jennifer López o Rosalía han sido otros de los nombres con los que la gallega ha dejado sin aliento al público en anteriores galas.

Así han quedado las puntuaciones de los cinco finalistas de 'TCM 10'

Estos son los nombres de los cinco celebrities (todos cantantes)que compitieron en la Gran Final de Tu cara me suena:

Miriam Rodríguez 35% de los votos del público

35% de los votos del público Andrea Guasch 34%

34% Merche 31%

31% Jadel - 19%

- 19% Alfred García - 18%

Con una imitación perfecta, la ganadora de TCMS 10 interpretó el emocionante tema al piano de Gaga, un doble reto a la altura de la gala final. Su victoria hizo historia en una noche en la que la final del programa fue histórica: era la primera vez que el podio estaba formado por tres mujeres.

La votación de la final, que dependía por primera vez en las diez ediciones del programa del público del plató, dio como resultado unos reñidos resultados y una merecida victoria a Rodríguez, que superó con solo un punto de diferencia a Andrea Guasch, quien quedó subcampeona.

La catalana obtuvo solo un punto porcentual menos que Miriam y dejó igualmente atónito al público y al jurado, que vivió su estelar imitación de Beyoncé, con el tema End of time.

Completando el podio hemos visto a Merche, interpretando una enérgica Natalia Jiménez a través de la canciónCreo en mí.

En cuarto lugar quedó Jadel, que interpretó Recuérdame delante del propio Carlos Rivera, invitado artista de la final, a quien imitaba. La canción es parte de la banda sonora de la película Coco.

Y por último, el quinto lugar fue para Alfred García, que emocionó a todos con su papel como Antony and The Johnsons en Hope there’s someone. Increíble.

No hay muchas finales como esta, por no decir ninguna. Está claro que lo vivido este viernes en la televisión fue algo histórico. Tu cara me suena deja un enorme hueco en sus seguidores, que volverá a llenar con una próxima edición llena de increíbles momentos y divertidos y emocionantes celebrities.

A partir del próximo 28 de julio, las noches de los viernes serán protagonizadas por la esperada vuelta del programa Password.