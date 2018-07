Miguel Arjona abandona OBK

Precisamente esta semana será la última vez que podamos ver al dúo catalán juntos en un escenario: Estación Neox Europa FM. Miguel Arjona decide abandonar OBK y Jordi Sánchez proseguirá en solitario.

'Necesito bajarme de este tren llamado OBK, que tanto me ha aportado y que me ha hecho inmensamente feliz durante tanto tiempo. Con 2OBK se cierra un ciclo en mi vida que me ha dado más de lo que nunca pude imaginar. Me guardo lo bonito, lo que me hace sonreir. Doy las gracias a todas las personas que a lo largo de tantos años hicieron este sueño posible y gracias, como no, a Jordi porque un día tuvo un sueño, lo compartió y se hizo realidad. Suerte en el futuro amigo, te deseo lo mejor!'.

Jordi Sánchez, co-fundador, compositor y cantante, continuará con el proyecto OBK en esta etapa que afronta con la mayor de sus ilusiones. En abril se editará el anticipo de un nuevo trabajo ya en solitario al frente de OBK y del que muy pronto se ampliará información. Del mismo modo, seguirá en este 2012 de gira recorriendo la geografía española así como visitando de nuevo el continente americano junto a sus músicos habituales.