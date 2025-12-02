Miley Cyrus anuncia su compromiso con Maxx Morando, baterista de la banda Liily

Por más que Miley Cyrus haya tenido más de una decepción amorosa, parece que está lista para una nueva oportunidad. El afortunado es Maxx Morando, baterista de Liily —y anteriormente de The Regrets—, con quien ha tenido un noviazgo de cuatro años y ahora está lista para darse el sí quiero.

La artista, quien tiene entre manos la celebración del 20 aniversario de Hannah Montana, ha colaborado en la creación del tema principal de Avatar: Fuego y Ceniza, titulado Dream As One. En la alfombra roja de la premier de esta película se ha podido ver a Miley posar junto a su pareja con un anillo con diamantes en el dedo anular.

Sin embargo, ya habíamos podido ver esta pieza unas horas antes en la cuenta de Instagram de su suegro, el cual quiso compartir el momento en el que le comunicaron la noticia.

Su historia de amor

La pareja hizo público su romance en 2022, tras cuatro meses de especulaciones acerca de su relación. La primera vez que se les vio juntos fue junto a su banda en el escenario de la fiesta de Nochevieja de Miley de ese mismo año, la cual fue transmitida en directo por NBC.

Según confesó la cantante a la revista British Vogue, no conoció a Maxx Morando gracias a la música, sino a través de una cita a ciegas que organizaron unos amigos en común. "Pensé: 'Lo peor que puede pasar es que me vaya'", declaró la artista.

Segundo intento de boda

Aunque, si al final se casa con Morando, este no será el primer matrimonio de Miley Cyrus. El 23 de diciembre de 2018, la artista se dio el sí quiero con Liam Hemsworth, después de 10 años de noviazgo y varias polémicas de por medio.

Bajo sospechas de infidelidad por parte de Liam, el matrimonio inició su separación menos de un año después. Ahora, cinco años después, la ex chica Disney parece querer darse una segunda oportunidad en el amor, esta vez, con Maxx Morando de su mano.