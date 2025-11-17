¿Actuará Miley Cyrus para celebrar los 20 años de 'Hannah Montana'? Los rumores que apuntan a varios conciertos

El 20º aniversario del estreno de la serie Hannah Montana está a la vuelta de la esquina, y Disney ya planea algo especial para conmemorar una de las ficciones más importantes de su historia.

Y desde que se anunciara que esta celebración podría remover la nostalgia de los fans, Miley Cyrus se ha pronunciado al respecto en varias ocasiones. No obstante, los seguidores de la artista y de sus comienzos de carrera han pasado por alto que la de Tenneessee no pueda hacer una gira mundial por sus problemas de salud, y han puesto el foco a que esta será la celebración del cumpleaños de Hannah Montana.

Y es que aquellos que crecieron con la serie de la chica con dos vidas desean poder escuchar en directo las canciones del alter ego televisivo, 20 años después. Pues se rumorea que finalmente algo así podría ocurrir.

Según el medio Top Music Universe, "Miley Cyrus realizará 5 conciertos en el Madison Square Garden en el mes de Marzo, esto en celebración de los 20 años de Hannah Montana". Estos conciertos en Nueva York serían "dobles", pues la artista "cantando éxitos propios y los éxitos que hicieron grande a Hannah Montana".

El medio no ha citado la fuente oficial de esta información, ni Miley Cyrus ni su equipo de han pronunciado al respecto. No obstante, desde cuentas que siguen de cerca los movimientos de la música pop en redes sociales se han hecho eco de los rumores.

Sin embargo hay que tener en cuenta que todavía son solo rumores, pero sería una forma de contentar a sus primeros fans con tan solo cinco conciertos factibles para la salud de Miley Cyrus.