Miley Cyrus despide a su perrita Mary Jane con 'Mary Jane 5EVR', una canción escrita para ella

Miley Cyrus está atravesando un mal momento tras el fallecimiento de su compañera de vida, su perra Mary Jane. Este pitbull rescatado llevaba formando parte de su vida desde el 2012, ahora la artista ha querido recordar a su mascota en las redes sociales con un vídeo y una canción escrita dedicada a ella, 'Mary Jane 5EVER', como modo de despedida.

"Escribí esta canción en Malibú hace muchos años en el piano de una casa que ya no existe. Sobre mi perra Mary Jane que también se ha ido" comenzaba narrando Miley, expresando así como se siente.

"Muchas cosas han cambiado con el tiempo. Especialmente yo. La música es mi medicina. Esta canción gira en torno a la pérdida y al dolor. Que es lo que estoy experimentando ahora mismo tras la muerte de Mary Jane" expresaba.

Mary Jane llegó a la vida de Miley Cyrus en el 2012, cuando fue adoptada por la cantante y por su pareja en aquel entonces, Liam Hemsworth. Desde entonces, y según ha comentado la cantante infinidad de veces, la perrita se convirtió en su mejor amiga y también en su apoyo tras la muerte de su perro Floyd en 2014.

"MJ era una auténtica reina. Llevaba puesta la gracia, la dignidad y la bondad como una corona. Nunca será olvidada y siempre la echaré de menos. Conocerla a ella era amarla. Ha sido un honor para mi ser su madre y su mejor amiga" finalizaba a modo de despedida.

LETRA DE 'MARY JANE 5EVER' DE MILEY CYRUS

Verse 1]

I wish you looked at me the way you look at Mary Jane

The way you let her kiss you and the way you say her name

You like to call me crazy, I don’t know that I’m insane

But you used to look at me, the way you look at Mary Jane

[Verse 2]

I wish you looked at me the way you looked at Mary Jane

Knowing that you’re losing me, I wonder what you gain

My heart was in your hands, but now you got hold of my brain

I wish you looked at me the way you looked at

[Chorus 1]

Oh, I wanna be that one, I wanna be that song

The one that you can play on repeat all night long

And, oh, we used to have that something, but you know that something’s gone

You know that something’s gone

Na, na na na na na, na na na na na

Na na na na na na na na na na na na na

Na, na na na na na, na na na na na, na na na na na

[Post-Chorus]

Oh, having to pretend, is getting exhausting

Acting like I'm livin' when you know I'm dead, and oh

Was there something that I said?

Or something that I did?

Make you choose her instead

[Verse 3]

You used to look at me the way you look at Mary Jane

The way that I kiss you and the way you say her name

You like to call me crazy, like I don’t know that I’m insane

You used to look at me, ahh ahh, the way you look at

[Chorus 2]

Oh, I used to turn you on, I used to be that song

The one that you could play on repeat all night long and

Oh, we used to have that something

But we know that something’s gone, we know that something’s gone

[Outro]

Na, na na na na na, na na na na na

Na na na na na na na na na na na

Na, na na na na na na, na na na na na, na na na na na