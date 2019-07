Miley Cyrus explica las razones por las que ha decidido no tener hijos

Durante una entrevista, Miley Cyrus ha hablado sobre la maternidad y su elección de no querer tener hijos . La cantante ha explicado cuáles son sus motivos por los que no quiere traer descendencia al mundo , y mucho tendría que cambiar la situación para que cambiase de opinión.

Miley Cyrus ha concedido una entrevista a la revista Elle donde ha hablado sobre la maternidad. Concretamente, la artista ha abordado la problemática del cambio climático y cómo esto le ha hecho cambiar la concepción de tener hijos.

La artista, que sorprendió en Navidad casándose con su chico Liam Hemsworth, ha explicado que tanto ella como su marido están muy comprometidos con el medio ambiente: "Nos han entregado un planeta de mierda y me niego a entregarle eso a mi hijo. Hasta que no sienta que mi hijo pueda vivir en un lugar donde siga habiendo peces en el agua, no traeré nadie al mundo para que tenga que ocuparse de eso".

Pero más allá de su compromiso con el medio ambiente, Miley defiende la decisión de las mujeres de no querer tener hijos, por la razón que sea: "Se espera que las mujeres mantengamos el planeta poblado. Y cuando eso no forma parte de nuestro plan ni de nuestro propósito, te juzgan y se enfadan e intentan cambiar las leyes para imponerlo, incluso si una mujer se queda embarazada en una situación violenta", explica haciendo una clara denuncia a la polémica ley anti-aborto de algunos estados de EEUU.

"Si no quieres tener hijos, la gente siente pena por ti, como si fueras una perra fría y despiadada que no es capaz de amar ", añade.