Miley Cyrus y Elsa Pataky pasan juntas la Navidad ¡y así fue la fiesta!

Imagen no disponible / Atresmedia

Ya antes de volver la cantante con el actor Liam Hemsworth, Elsa Pataky y Miley eran grandes amigas, y nos lo han demostrado con innumerables fotos en las redes sociales. ¿Os imagináis el plan? Dos grandes amigas, guapas, exitosas y divertidas, con dos hermanos guaperas, también exitosos y movidos: ¡tiene todos los ingredientes para ser un fiestón!

Elsa Pataky no dudó en publicar en redes sociales una foto de corte navideño junto a nuestra Miley con el texto: "Fun Christmas Party with my family ! Fiesta de Navidad con mi family!!! 😜🎉 happy Christmas! Feliz Navidad!".

Aunque... ¿De qué sirve tener un marido como Chris Hemsworth si no puedes lucirlo? Así que además de lucir amistad lució maridito: "El mejor regalo de navidad!!' Un beso de de @chrishemsworth!! 😘😍".

Claro que a ellos les pasa igual, y Liam no ha podido evitar resumir de novia en Instagram con la siempre divertida Miley. Mientras que nuestra alocada amiga nos hacía un reportaje gráfico de la noche llena de pijamas navideños, orejas de gato, luminosos inmensos y guirnaldas de luces de colores. A la mañana siguiente, podemos ver a la cantante con su chicos luciendo regalitos "El mejor envoltorio de regalo que he visto jamás", ponía en un hashtag junto a la foto. Y una instantánea entrañable con Dora, la perra que ha adoptado. ¡Menuda noche, familia!