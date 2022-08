Millie Bobby Brown revela la critica de un director de casting que le hizo llorar

Te interesa Millie Bobby Brown se convierte en la actriz menor de 20 años mejor pagada de Hollywood

Hay opiniones que pueden hacer mucho daño si no se gestionan de forma correcta. Esto es lo que le sucedió a Millie Bobby Brown cuando solo tenía 10 años.

La actriz ha revelado en una entrevista con Allure un trágico episodio que le pasó cuando estaba comenzando con su carrera interpretativa y que marcó su vida enormemente. Antes de llegar al estrellato gracias a Stranger Things, Millie hizo muchos casting, sin embargo, no tuvo mucha suerte, aunque uno de ellos fue especialmente duro.

No ha querido dar nombres, pero ha destacado que "un influyente director de casting" le dijo que "nunca llegaría a triunfar en Hollywood porque era demasiado madura". Esto le provocó una fuerte depresión y le hizo cuestionarse si realmente servía para la televisión.

Los padres de Millie le convencieron para no retirarse

"Siempre supe que era madura y realmente no pude evitarlo", ha confesado la artista. "Nadie era tan madura como yo, [escuchar eso] fue realmente duro porque pensaba que [la madurez] era algo bueno. Y que me dijeran que no lo era, que no iba a triunfar en esta industria, fue muy doloroso. Me deprimí mucho por eso", ha reconocido.

Millie estaba pensando en retirarse, pero sus padres le convencieron para que se presentara al casting para Stranger Things a modo de última oportunidad: "Mis padres me dijeron: 'Solo haz esta última audición grabada, y luego puedes salir a jugar con tus amigos de nuevo'", ha hecho memoria. "Dije: 'Vale, sí, debería hacer esta porque parece guay'".