"¡Mira el tío!": la propuesta de David Bustamante que ha sorprendido a Paula Echevarría

David Bustamante y Paula Echevarría pusieron fin a su relación en 2017, lo que supuso un duro golpe para ambos. Tanto el cantante como la actriz tuvieron claro desde el primer momento que querían lo mejor para su hija en común, Daniella, por lo que Bustamante tuvo que aprender a hacer cosas que hasta ese momento no le había dado importancia, como cocinar.

Así lo explicó recientemente muy emocionado en Masterchef Celebrity cuando recibió la visita de su hermano Igor: "Mi hermano Igor es súper especial". Entre lágrimas, Bustamante ha explicado lo importante que fue para él su ayuda cuando se separó de Paula Echevarría: "Cuando opté por separarme y me encontré siendo padre soltero, mi hermano fue el primero que me enseñó a hacer cosas, a cocinarle mi hija".

Ante esta evolución, Paula no dudó en opinar sobre los cambios que ha visto en su ex desde que se separaron bromeando que no sabía hacer nada en la cocina. "Ni un huevo frito, doy fe, ya podría haber aprendido antes", bromeó.

Unas declaraciones con mucho humor que Bustamante se ha tomado de la misma forma, ya que como ha explicado Paula en un evento de la revista Woman, celebrado la noche del pasado lunes 11 de noviembre, David se ha ofrecido a llevarle tuppers con sus platos realizados para las pruebas del concurso: "¡Ahora te vas a poner a cocinar bien! Primero no sabía hacer una tortilla de francesa y ahora mira el tío".

Más allá de hablar sobre su ex, Paula se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida junto a su pareja, Miguel Torres, su hija Daniella y su hijo Miguel Jr, que nació hace siete meses. Y parece que la actriz no solo va a tener la ayuda de Bustamante para ayudar a la familia, ha desvelado que su hija Daniella es la perfecta canguro para su hermano: "Cuando me he ido de casa la estampa ha sido perfecta. Daniella me ha dicho 'mamá no te preocupes que yo lo cuido".

Y por supuesto, también cuenta con el apoyo y la ayuda incondicional de Miguel Torres, de quién incluso se sorprende que sea padre primerizo debido a lo bien que se desenvuelve.