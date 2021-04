"Lo mismo esto no es para hacer yoga": Ana Milán y el peculiar set de yoga salido de tono

Las curiosas y divertidas anécdotas que Ana Milán suele explicar en redes sociales, le han llevado hasta tener su propia serie en Atresplayer, By Ana Milán.

Ahora, la actriz ha vuelto a sorprender con un peculiar hallazgo navegando por Amazon, al parecer cuando quería buscar unos artículos para hacer yoga.

Este "kit de yoga" tan particular que ha compartido Ana en Twitter, poca relación tiene con la tradicional disciplina india. Así lo ha comentado la actriz adjuntando una foto del anuncio: "Amazon, cariño, que lo mismo esto no es para hacer yoga. O yo no lo estoy haciendo como es...".

Y es que según la distribuidora por tan solo 36,99 euros puedes adquirir un "Set de Yoga de 19 piezas para la salud, la forma física y todos tus deportes" de estilo algo diferente.

Según la descripción, este kit garantiza "todo lo que necesitas para construir una base sólida y llevar tu yoga al siguiente nivel", y añaden que "los cinturones de yoga se pueden usar en el gimnasio y para una gran variedad de ejercicios de yoga y de pilates".

Además, está fabricado con "materiales de alta calidad" antideslizantes para asegurar el piso y evitar lesiones. Adecuado para yoga, pilates, estiramientos y fitness", finalizan.

Sin embargo, tal como se ve claramente en la imagen se trata de un completo surtido de juguetes sexuales en los que se encuentran varios dildos, vibradores, esposas, bolas chinas, correas y hasta un pequeño látigo.

El tweet rápidamente se ha hecho viral y muchas personas han comentado la publicación con mensajes y anuncios de Amazon similares que dan a entender que, más que un error, se trata de una estrategia de márketing enfocada a la "discreción".