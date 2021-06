Morata denuncia las duras amenazas que ha recibido: "Decían que ojalá se mueran mis hijos"

El deportista Álvaro Morata asegura que tras el partido España - Polonia estuvo nueve horas sin dormir por los mensajes que había recibido, unas duras críticas que han hecho mella en el futbolista hasta tal punto que le han afectado anímicamente.

El delantero de la Juventus lamentó en El Partidazo de COPE los ataques recibidos tras el encuentro, algo que para él ha sobrepasado los límites de la educación y el respeto. "Estuve nueve horas sin dormir tras el partido ante Polonia. He recibido amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos... pero estoy bien, quizás hace unos años hubiese estado jodido. He pasado unas semanas aislado de todo", lamentaba.

El jugador admite que su juego puede tener que ver en haberse convertido en el más señalado del equipo, pero se muestra molesto cuando meten a su familia de por medio. "Quizá no he hecho mi trabajo como debería. Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos... Lo que me molesta es que se lo digan a mi mujer, que les digan a mis hijos. Les dicen de todo", se queja.

Cuando le preguntan por sus polémicas declaraciones tras el empate con Polonia, cuando se dirigió a la afición asegurando que "opinar es gratis", Morata admite ahora que lo dijo "con rabia por haber empatado en una Eurocopa".