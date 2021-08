Muere Beatriz Arrastia, la madre de Isabel Preysler, a los 98 años

Beatriz Arrastia, madre de Isabel Preysler, ha fallecido este domingo a los 98 años de edad. Rodeada de sus más allegados, la madre de la socialité, apodada cariñosamente como 'Beba', ha muerto en el domicilio familiar, según ha informado el diario ABC.

Aunque era de origen filipino, la matriarca de los Preysler acabó asentándose en España tras el fallecimiento de su marido en 1992. Muy discreta siempre, Beatriz Arrastia siempre se ha mantenido al margen de los medios de comunicación y apenas ha tenido intervenciones, aunque siempre ha acompañado a su hija Isabel, para quien siempre ha tenido palabras de amor.

"No tengo palabras para expresar el cariño que les tengo. Ese cariño que es tan importante en la vida. Me sale del alma. Me conocen bien, saben lo que quiero. Tamara es de lo mejorcito que tenemos en la familia", dijo Beatriz durante la única entrevista pública que se le recuerda.

La admiración de Tamara Falcó por su abuela

En un acto de mayo, su nieta, la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, habló claramente sobre la historia de su abuela Beatriz, a la que consideraba una mujer "con mucha perseverancia y la ideas claras. “Mi abuela era una mujer de campo que fue a Filipinas, donde conoció a mi abuelo y se enamoró locamente, vivió la guerra mundial y tuvo seis hijos”, explicaba.