Muere por coronavirus el productor y guionista de 'Los Simpson' Marc Wilmore

Marc Wilmore, actor, productor y guionista conocido por sus trabajos en Los Simpson o The Tonight Show with Jay Leno, ha fallecido a los 57 años a causa de las complicaciones derivadas de la Covid-19.

"Mi dulce hermano, Marc Edward Wilmore, falleció anoche mientras luchaba contra la Covid y otras afecciones que lo han tenido con dolor durante muchos años. Mi hermano era el ángel león más amable, gentil y divertido que he conocido. Te amo hermanito", escribía en Twitter su hermano, Larry Wilmore, encargado de hacer pública la triste noticia.

Wilmore nació en el condado de San Bernardino (California, EE.UU.) e inició su trayectoria en televisión a principios de los 90 como guionista del programa de humor 'In Living Color', donde pasó a formar parte del reparto en su última temporada.

Fue en este programa donde consiguió su primera nominación a los premios Emmy, que se extenderían a 10 nominaciones en total a lo largo de su trayectoria.

Más tarde, trabajó como productor y guionista en Los Simpson y el late show The Tonight Show with Jay Leno. También escribió para las series de animación 'Los PJ' y 'F Is For Family' donde puso voz a algunos personajes.

Tras conocerse el fallecimiento de Wilmore, guionistas y comediantes le rindieron homenaje en las redes. "Otro enorme talento que nos han quitado demasiado pronto", lamentaba el escritor de Los Simpson Michael Price, quien añadió: "Tuve el privilegio de trabajar con Marc Wilmore en tres shows (...) durante buena parte de los últimos veintitrés años y era la persona más graciosa de la sala. Y un hombre maravilloso. Es irreemplazable".

Por otro lado, el humorista Matt Oswalt y el actor David Alan Grier también describieron a Wilmore como un "hombre muy agradable" y "muy gracioso".