Las emotivas reacciones a la muerte de Elena Huelva: desde Ana Obregón a Aitana

El último y extraño mensaje de Elena Huelva en redes

Los seguidores de Elena Huelva ya sospechaban que algo no iba bien cuando vieron lo último que la joven subió a Instagram: "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto".

"Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho", dijo.