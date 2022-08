"Si yo muriera, preferiría que lo celebraran": la reflexión del tiktoker Charlie en su última entrevista

"¿Por qué nos da tanto miedo morir?". Esa es la disyuntiva que plantea el título del último programa de RTVE Gen Playz, que contaba entre sus invitados con el conocido tiktoker Charlie.

Su valentía a la hora de plantar cara al cáncer que padecía le hicieron inmensamente conocido en las redes sociales. Por eso mismo cuando se supo que el pasado 22 de agosto el joven de 20 años había fallecido las plataformas se llenaron de condolencias y mensajes de cariño. Carlos Sarriá, que así era su verdadero nombre, llevaba diagnosticado desde 2018.

Sufría un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que normalmente afecta a niños o jóvenes y se localiza en los huesos. Una enfermedad dura, con un tratamiento complicado y sin garantías para que el que no te prepara nadie.

Precisamente de este desconocimiento y de las nulas herramientas psicológicas que se dan para afrontar procesos tan complicados es de lo que habla en Gen Playz, que también aborda el "después" de la muerte. Desde las instituciones no se recibe educación a la hora de afrontar la muerte y las ausencias de los seres queridos.

Cuándo se grabó y cuándo falleció Charlie

Este programa deRTVE sobre la muerte fue grabado el pasado 28 con el objetivo de que fuese emitido el martes 30 de agosto de 2022, tal y como comentan en el inicio.

"El lunes 22 de agosto, una semana antes de su emisión, falleció Charlie Sarriá, creador de contenido, que participó en la mesa de debate compartiendo su emocionante experiencia personal", cuentan desde RTVE.

"Charlie dijo que, cuando muriera, quería que "celebraran todo lo que había hecho". Eso hacemos hoy, aunque sea con un nudo en la garganta", explican.

"Si yo muriera, preferiría que lo celebraran"

Este es el fragmento de la entrevista en el que Charlie cuenta que prefiere que "disfruten de lo que he vivido y lo que he hecho" antes de venirse abajo por su pérdida. "Si yo muriera, preferiría que lo celebraran", deja claro.

La reflexión de Charlie en su última entrevista

El joven recordaba en la charla con Inés Hernand y el resto de colaboradores cómo fue su segunda recaída, que llegaba en un momento complicado: el confinamiento. Los hospitales estaban desbordados de covid.

"Me detectaron un tumor en la cabeza, que fue mi segunda recaída justo en las meninges del cráneo. Era urgente y se tenía que operar, pero acababa de entrar la pandemia. Estuve 5 días esperando una llamada para una cama", contaba Charlie, que después de superar la cirugía tuvo que someterse a radioterapia. "Parecía que estaba en Walking Dead, fue así como 3 meses", aseguraba.

No quería pensar en un largo plazo. Charlie aprovechaba el momento, consciente de que todo podría empeorar en cualquier momento. "Yo voy al día, ¿qué voy a hacer mañana? Pues no lo sé, depende de cómo me levante", contaba.

"Naces y ya te estás muriendo", reflexionaba antes de recordar cómo un niño se quedó en shock al darse cuenta de que estaba enfermo cuando lo vio con la cabeza descubierta. Nadie te prepara para este tipo de noticias, de ahí la importancia de hablar las cosas importantes en casa y recibir un contexto y educación.

"Vinieron unos chavales a pedirme una foto y un chavalín que tenía 10 años no sabía quien era. El niño preguntó 'qué te pasa' y le dije 'tengo cáncer'. El niño miró al hermano de mi novia y me dijo 'es mentira, tienes pelo'. Me quité la gorra y ya me vio sin pelo, se quedó con la boca abierta", aseguró.

Como última reflexión, Charlie aportó una frase que había escuchado de la boca de un hombre que no conocía: "El cura pide por Dios pero no da ni a Cristo".