Nerea Garmendia muestra las terribles heridas que ha sufrido por la imprudencia de un camionero

Nerea Garmendia se ha llevado un buen susto al encontrarse con un conductor imprudente en la carretera mientras ella iba en moto.

La actriz conocida por sus trabajos en series como Los Hombres de Paco o Allí Abajo, ha compartido con sus miles de seguidores las impactantes heridas que ha sufrido como consecuencia del accidente.

"Hoy toca daros una noticia buena y otra mala. La mala es que la imprudencia de un camionero me la he zampado yo y me ha tirado al suelo (iba en moto y a muy poca velocidad, menos mal)", ha empezado escribiendo, para luego tranquilizar a sus seguidores.

"Y la buena es que ESTOY BIEN. Nada roto, nada infectado, sólo un buen susto, “dolorcillo” en la pierna y que me toca tercera cuarentena del año en casa… (esto sucedió el jueves, la foto con Coko es de ahora. Como veis ya me estoy recuperando)", ha escrito junto a la imagen en la que se le ve junto a su perro descansando en una tumbona.

El camionero no avisó de que se le había caído la carga

Tal como explica Nerea en su publicación, a un camionero se le había caído la carga que llevaba —la arena que muestra en las fotos— pero no alertó al 010 para que la recogieran.

"Uno de los testigos del accidente es quién vio q se le cayó la tierra e intentó llamar al 010 pero no le cogieron el teléfono… pero se quedó con la matrícula. No sé quién es esa persona porque yo estaba en la ambulancia pero desde aquí quiero DARLE LAS GRACIAS", ha continuado explicando para terminar dando las gracias también a los sanitarios que le atendieron en la ambulancia y a los que la curaron en el Hospital 12 de octubre.