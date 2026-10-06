Nicole Kidman aparece como protagonista del 'videoclip' improvisado del éxito de ADÉLA que lleva su nombre

Nicole Kidman, Dua Lipa y Pedro Pascal en la Semana de la Moda de París | GETTY

Hay ocasiones en las que los famosos se encuentran y le regalan a sus fans grandes momentos. Y qué mejor espacio para conseguir esto que en la Semana de la Moda de París, en la que Hollywood ha sido la protagonista.

Y es que el desfile de Chanel ha unido a reconocidos rostros, entre ellos los de Kristen Wiig, Pedro Pascal, Dua Lipa y Nicole Kidman, quienes han querido sorprender a sus fans con una 'colaboración' inesperada.

Los cantante y actores han jugado ante la cámara con la canción Nicole Kidman, el exitoso tema de ADÉLA. Mientras Lipa, Pascal y Wiip aparecen modo selfie cantando ante la cámara, la sorpresa final llega de la propia Kidman, uniéndose al momentazo con la canción que lleva su nombre por título.

Este videoclip improvisado no ha tardado en recorrer las redes sociales, puesto que ha cumplido un sueño para los fans de la artista ADÉLA al aparecer Nicole Kidman disfrutando de 'su canción'.