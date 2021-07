Nils Sjöberg, Jack Back... ¿Qué artistas se esconden bajo estos pseudónimos? Los conoces seguro

Un pseudónimo es un arma de doble filo: por un lado permite que no te reconozcan, pero por otro... ¡no te reconocen! Así que si haces algo bien bajo un pseudónimo es más complicado que te atribuyan el mérito. Eso sí, en ocasiones por mucho que lo intenten a los artistas se les ve el plumero, por mucho que oculten su nombre. Te dejamos unos ejemplos.

Chris Martin y sus muchachos nunca han reconocido esto oficialmente, pero se notó mucho la mano de los ingleses en el concierto Global Citizen de 2018. Durante la actuación de Pharrell Williams con Jozzy en el tema E-Lo figuraba también una banda llamada Los Unidades. Además, el día anterior el sello Parlophone Records publicó una foto en la que se veía la silueta de una banda que ya de por sí recordaba a Coldplay con el mensaje "Yo2LPAC81ODL", un claro anagrama de "Coldplay 2018".

La cantante estadounidense colaboró con Calvin Harris en un tema, This is What You Came For, en el que cantaba Rihanna. Taylor escondió su trabajo con un nombre sueco, Nils Sjöberg. En esta ocasión ella se limitó a coescribir la letra del tema. Todo esto se supo poco después de la ruptura entre el dj y la cantante.

Uno de los alter egos más reconocidos en el mundo de la música, es bien sabido que David Guetta firma en ocasiones con el pseudónimo Jack Back. Así publicó también en 2018 un disco con el mismo nombre. Eso sí, él siempre dice no saber nada acerca de ese tal Jack Back...

Sí, uno de nuestros ingleses favoritos también escondió su identidad. En el tema de Alex & Sierra I Love You aparece un compositor llamado Mike Greenberg, al igual que en ciertos temas de Ariana Grande. Unos fans de One Direction decidieron tirar del cable, y descubrieron que Styles suele registrarse en los hoteles con el nombre falso de Mick Green. Blanco y en botella...

5. Hayley Williams

La cantante de Paramore escondió su identidad tras el nombre de Chase Magoo en una sola canción compuesta en 2017 por Halfnoise, llamada As U Wave. ¿Por qué lo hizo? Es algo que no sabemos, pero en este caso sí que está confirmado que fue ella la autora de las voces.

Hasta ilustres como el vocalista de los Beatles han recurrido a esta táctica en alguna ocasión. En concreto, Lennon firmó como Dr. Winston O'Boogie cuando ayudó a otro grande, sir Elton John, a versionar el clásico de los de Liverpool Lucy in the Sky with Diamonds.

Ya que estamos hablando del Rocketman no podemos obviarlo en esta lista. Él y su compañero en aquel entonces, Bernie Taupin, fueron los autores en la sombra del tema de Kiki Dee Don't Go Breaking My Heart en 1976. Para ello utilizaron los nombres Ann Orson y Carte Blanche.

Dave Grohl arrasa por donde va con su carisma, y esa es una de las razones por las que los Foo Fighters llenan estadios y salas con cada concierto. Pero cuando la banda del ex de Nirvana quiere hacer algún evento más íntimo en algún lugar pequeño acuden bajo el nombre The Holy Sh*ts!. La sorpresa fue increíble la primera vez que se presentaron bajo ese nombre...

Si hay un héroe anónimo en la música posiblemente sea él. Prince, aparte de una tremenda y exitosa carrera como cantante, compuso durante toda ella docenas de canciones para otros artistas como Cindy Lauper, Kenny Rogers, Sheena Easton o The Bangles. Y para pasar inadvertido empleaba no uno, sino varios nombres falsos: Joey Coco, Alexander Nevermind, Jamie Starr...

10. U2

La banda irlandesa tuvo un momento de desviarse de su camino original. El disco Original Soundtracks 1, producido por Brian Eno, se salía mucho del sonido típico de Bono y The Edge, así que decidieron firmarlo como Passengers. Lo cierto es que el trabajo no fue muy bien comercialmente, aunque dejó buenos temas como Miss Sarajevo. Finalmente U2 aceptó su autoría e incluyó algunos de los temas de este disco en el recopilatorio Best of 1990-2000.