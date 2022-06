Núria Tomás, exnovia de Piqué, reaparece para presentar una serie sobre su vida

Núria Tomás, la exnovia de Gerard Piqué, vuelve a la primera línea. La empresaria catalana de 34 años ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al compartir un teaser de su serie Una historia entre miles, que cuenta con seis capítulos.

"Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento", escribe la también actriz, que hace este trabajo motivada por "las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida".

En el vídeo, de algo más de un minuto, Núria Tomás se presenta como "carnicera y charcutera" y relata uno de los momentos clave en su vida. "Tuve dos puntos de inflexión en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Yo siempre digo que parte de mi inocencia se quedó ahí y ahí empecé a ser otra", señala refiriéndose al momento en el que saltó a la fama.

"Apareció un amigo mío en mi vida, hasta ese momento habíamos sido amigos, y nos convertimos en pareja". Ese amigo era Gerard Piqué.

Cuánto tiempo estuvieron juntos Gerard Piqué y Núria Tomás

Gerard Piqué y Núria Tomás fueron pareja durante dos años. La relación se hizo oficial a finales de 2009 cuando el futbolista del Barça lo contó en una entrevista asegurando que había desoído los consejos de su madre que le recomendaba centrarse en su carrera y dejarse de novias. En ese momento ya llevaban tiempo juntos.

A Núria le dedicó unas palabras de agradecimiento en su libro Viatge d'anada i tornada (Viaje de ida y vuelta). "A la Núria per estimarme sempre", le escribió a la joven, de la que le decía le ayudaba a estar centrado. El libro incluía una foto de la pareja en el concierto de U2.

Nùria Tomás y Gerard Piqué, de vacaciones en Grecia en 2010. // Gtresonline

La pareja se conoció en un viaje a Baleares cuando Piqué tenía 18 años. Empezaron siendo amigos y tras casi dos años de amistad surgió el noviazgo. La joven, hija del propietario de las populares franquicias jamoneras Enrique Tomás., estuvo siempre en segundo plano evitando ser fotografiada. Podría decirse que lo consiguió.

No habló ni siquiera tras su mediática separación, que se oficializó en enero de 2011, más de seis meses después de que Shakira y Piqué bailasen el Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que la ahora también expareja coincidiese en el mismo hotel de Ibiza.

Qué ha sido de Núria Tomás, la ex de Piqué

En este tiempo Núria Tomás se ha mantenido en un discreto segundo plano y solo habló de Piqué en una ocasión. En 2017 la joven aseguró en una entrevista en La Vanguardia: "Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida está cerrada y hace años que le deseo lo mejor".

Dos años antes, en noviembre de 2015, fue noticia por mantener una relación con el piloto Jorge Lorenzo, que él mismo oficializó a través de Instagram. Se separaron en julio de 2016.

Nùria Tomás y Jorge Lorenzo, en febrero de 2016. // Gtresonline

Ahora comparte su vida con Agus Puig, con quien se casó en octubre de 2020 y con quien espera su segundo hijo. Apolo, el mayor, nació en noviembre de ese mismo año.

Edu debería nacer a finales de julio o principios de agosto, pero según reconoce está siendo un embarazo complicado y eso podría adelantar el momento del nacimiento.