Olivia Rodrigo muestra su frustración ante la suspensión del programa de Jimmy Kimmel: "Estoy muy indignada"

Olivia Rodrigo se ha pronunciado sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel. La cancelación de este programa vino a raíz de la decisión de la cadena ABC tras los comentarios polémicos que hizo el presentador acerca del asesinato de Charlie Kirk.

La intérprete de drivers license no ha tardado en manifestarse acerca de este hecho. Según recoge Billboard, la artista recurrió a las redes sociales el pasado 20 de septiembre, expresando su frustración sobre la suspensión de este formato televisivo. "Estoy muy indignada por esta censura flagrante y este abuso de poder", escribió en sus stories junto al comunicado del sindicato SAG-AFTRA. "Apoyo a Jimmy Kimmel y defiendo la libertad de expresión" añadió Olivia.

Unas palabras con las que la artista californiana expresa su apoyo al comunicado de dicho sindicato. "Nuestra sociedad depende de la libertad de expresión. de expresión y las represalias por hablar sobre cuestiones importantes de interés público van en contra de los derechos fundamentales en los que todos confiamos" comenzó diciendo dicho comunicado. "La decisión de suspender la emisión de Jimmy Kimmel Live! es el tipo de represión y represalia que pone en peligro las libertades de todos", afirma SAG-AFTRA.

No obstante, Olivia Rodrigo no ha sido la única en alzar su voz contra este hecho. Actores como Tom Hanks, Jennifer Aniston o Meryl Streep han firmado una carta abierta con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en protesta por la decisión de Disney (de la cual es propiedad de ABC) sobre retirar el programa. Una misiva firmada por más de 400 celebridades, según recoge Variety.