Orden de los combates de La Velada del Año VI: horario y participantes

La Velada del Año de Ibai Llanos se ha convertido en uno de los eventos más importante para los fans de los streamers hispanohablantes más populares. Este sábado 25 de abril La Cartuja de Sevilla acogerá por segundo año consecutivo al evento organizado por el youtuber vasco, donde se espera que acudan más de ochenta mil espectadores.

Además de los diez combates de boxeo, La Velada del Año VI, en los que participaran creadores de contenido como IlloJuan, Plex o Fabiana Sevillano, el evento contará con diez actuaciones de artistas de primer nivel como Bad Gyal o Anuel AA, y se podrá seguir a través de las redes sociales de Ibai Llanos.

Horario de La Velada del Año VI

La retransmisión de La Velada del Año VI comenzará a las 19:00 (hora peninsular española) con una previa en la que habrá entrevistas a algunos de los invitados y terminará sobre las 2 de la madrugada. El primer combate, entre Fabiana Sevillano y la Parce, tendrá lugar a las 19:45 y se espera que el último combate, entre TheGrefg e IlloJuan, ocurra sobre las 01:30. Las actuaciones de los artistas invitados tendrán lugar entre los combates.

Orden de los combates

Fabiana Sevillano vs la Parce.

Clersss vs Natalia

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Marta Díaz vs Tati

Viruzz vs Gero Arias

Alondrissa vs Angie Velaasco

Kidd Keo vs Lit Killah

Rivers vs RoRo

Plex vs Fernanfloo

TheGrefg vs IlloJuan

Los artistas de La Velada del Año VI

Hace unas semanas, Ibai reveló a cinco de los artistas que actuarán en La Velada del Año VI: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel Aa. Aunque el streamer adelantó que el evento contará con otros cinco artistas sorpresa.