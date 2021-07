Pablo Sarabia: su novia y el significado de su saludo militar para celebrar los goles

Pablo Sarabia está siendo una de las sorpresas de la selección en la Eurocopa. El jugador del PSG fue protagonista del partido contra Croacia, en el que para celebrar el gol hizo un saludo militar que algunos aficionados politizaron. Sin embargo, según el jugador, el gesto no escondía nada de polémica y se trataba de una dedicatoria a su familia.

"Simplemente fue una celebración sentimental hacia mi padre y con eso me quedo. El resto no lo puedo controlar. Sé perfectamente para quién iba y, también, que él estaría orgulloso", dijo en una entrevista con El Mundo cuando le preguntaron por el revuelo que se había formado en torno al saludo. Cabe destacar que su hermana es Guardia Civil, por lo que Saraiba ha crecido en un entorno rodeado de disciplina.

Los comentarios políticos se avivaron todavía más cuando al terminar el encuentro, el joven utilizó su cuenta de Instagram para publicar la foto del gesto y escribir junto a ella la palabra "orgullo" acompañado de una bandera de España. Para él, algo inofensivo a lo que otros le quieren dar una doble lectura.

"No soy muy activo en las redes sociales. Me las llevan y trato de no valorar ni cuando las cosas van bien ni cuando van mal. Pero estoy muy agradecido de estar aquí, de sentirme español. Creo que para todos los que estamos aquí es un orgullo poder representar a tantas personas de tu país. De ahí la foto", dijo a El Mundo.

Cuántos años tiene y quién es su novia

Pablo Sarabia tiene 29 años. Nació el 11 de mayo de 1992 en Madrid y tiene una relación con la joven Carmen Mora.

El nombre de la joven saltó a los medios franceses a raíz de un plan veraniego con otras novias de deportistas en pleno confinamiento. Izabel Goulart, modelo de Victoria’s Secret y novia del portero Kevin Trapp, publicó una imagen acompañada, entre otras, de Andrea Salas, Carmen Mora y Alba Silva, parejas de Keylor Navas, Pablo Sarabia y Sergio Rico respectivamente.

Estaban tomando el sol, pero las restricciones hicieron que el público no viese con buenos ojos este encuentro. Tanto es así que Carmen Mora tiene cerradas sus redes sociales.