El lado más personal de Azpilicueta: su mujer Adriana, sus tres hijos y su vídeo de cómo se aparca en España

César Azpilicueta es uno de los veteranos de La Roja y también un desconocido para muchos. Aunque su fútbol es famoso, su vida privada no lo es tanto. Vive en Londres desde 2012 y eso le permite tener un perfil discreto. Ayuda también que su mujer, Adriana Guerendiain , no tiene redes sociales.

César Azpilicueta es uno de los nombres de la Selección Española. El defensa es un veterano en La Roja —debutó como internacional absoluto con la selección en 2013—, pero para los no expertos en fútbol es un desconocido. El motivo es que fichó por el Chelsea en 2012 y vive en Londres desde entonces.

En estos nueve años su vida ha dado un giro de 180 grados. Llegó con 23 años y ahora tiene 31 y es padre de tres hijos. En el camino se ha casado y ha enseñado a los ingleses cómo se aparca en España.

Un navarro afincado en Londres

César Azpilicueta nació en la localidad navarra de Zizur Mayor en agosto de 1989. Pronto se fue a vivir a Marsella. Fichó por el Olympique en 2010, cuando tenía 21 años, y dos años después se trasladó a Londres para jugar en el Chelsea de Londres.

Su mujer Adriana, su novia de toda la vida

En 2012 Azpilicueta, o Azpi como le suelen llamar, se trasladó a Londres con Adriana Guerendiain, su novia de toda la vida. Tres años después se dieron el "sí, quiero".

Se casaron el 20 de junio de 2015 en Pamplona y contaron con su hija mayor, Martina, como niña de arras. La pequeña había nacido un año antes, el 31 de marzo de 2014.

Las fotos de la boda no salieron a la luz, aunque lo cierto es que no hay fotos de la pareja en el perfil de Instagram de Azpilicueta y Adriana, directamente, no tiene perfil en esta red social. Esto es lo más cercano que hay a una foto de Azpilicueta, su mujer y sus tres hijos.

Padre de tres hijos

"Vine a Londres con mi esposa y nuestros dos perros. Ahora tengo tres hijos, ¡así que ha sido un gran cambio en mi vida! Nos instalamos muy bien en la ciudad, y disfrutamos mucho aquí", contó Azpilicueta el pasado enero en una entrevista publicada en la página oficial del Chelsea.

Son Martina, de 7 años, Carlota, que va a hacer 5, y Matteo, de 3 y medio. "Son los que hacen disfrutar, los que me aguantan, los que me sacan una sonrisa. Son las personas por las que intento darlo todo y hacer que se sientan tan orgullosos de mí", dice cuando se le pregunta por sus tres hijos y su mujer.

Colaborada con 'Unscriptd'

César Azpilicueta ha colaborado en numerosas ocasiones con Unscriptd, una empresa dedicada a trabajar la imagen de atletas y deportistas de élite mediante vídeos cortos de diferente temática. En los vídeos cuenta curiosidades de su vida alejada del fútbol.

En uno de sus vídeos más famosos enseña cómo se aparca en España y descubre que el primer coche que condujo fue el Renault 5 de su madre.

Lo de aparcar es irónico porque no consigue hacerlo a la primera ni a la segunda y se justifica diciendo, entre risas, que así "aparcamos en España".

En otro de los vídeos enseña a preparar un smoothie. Su receta tiene tomate, cogollo, naranjas, uvas, fresas, aguacate, sandía, coco y agua.

Inversión en los e-Sports, no en el vino

Los menos aficionados al fútbol conocen el nombre Azpilicueta por el vino denominación de origen La Rioja. Nada tiene que ver esta bodega con el futbolista.

César Azpilicueta ha invertido en el negocio de los e-Sports.

En abril de 2020 inscribió en el el Registro Mercantil la sociedad Carbney Esports, de la que consta como administrador único. El objeto social de la nueva compañía es la de “creación, gestión, explotación y organización de equipos de deportes electrónicos y/o E-Sports. Compra venta, representación y formación de equipos y/o jugadores, así como la organización, desarrollo, explotación y gestión de todo tipo de pruebas, espectáculos, eventos y/o competiciones".