Gerard Moreno: su mujer Nuria, sus dos hijas y su media semanal en la cama

Gerard Moreno llega a la Eurocopa convertido en uno de los grandes nombres de La Liga de este año. Aunque es uno de los veteranos de la Roja, también se trata de uno de los mejores atacantes de los que puede disponer Luis Enrique.

De dónde es y dónde juega

Gerard Moreno nació en el año 1992 en Santa Perpètua de Mogoda, en la provincia de Barcelona. Tiene 29 años y se trata de uno de los delanteros más prometedores de la Liga.

Inició su carrera futbolística en R. C. D. Espanyol, luego pasó al Club de Fútbol Badalona y en 2010 fue fichado por el Villarreal Club de Fútbol, que lo incorporó a su cantera. En la temporada 2020-2021 ganó su primer título colectivo al ganar la Liga Europa de la UEFA con su equipo. Debutó con la selección española en 2019, en el partido de clasificación para la Eurocopa 2020.

Su mujer Nuria y sus dos hijas

El jugador es padre de dos hijas de uno y cuatro años junto a su mujer, Nuria, que es su novia de toda la vida y con la que se casó hace casi tres años.

Marta es la pequeña y Melissa la mayor, "dos princesas" a las que su padre adora y con las que comparte todo el tiempo libre que tiene. En las redes sociales los hemos visto disfrutar de la nieve, soplar velas de cumpleaños y dar paseos por el campo.

Durante su visita a La Resistencia, el jugador no pudo evitar la clásica pregunta del sexo y se metió de lleno en la respuesta sin ningún tipo de pudor. Gerard Moreno no recordaba exactamente cuántas veces lo había hecho en el último mes pero sí facilitó una media semanal.

"Voy al grano, no me quiero andar por las ramas. No las he contado... Este mes hemos tenido muchos partidos entre semana, poco tiempo, las niñas... Dos o tres a la semana. Lo ideal es hacerlo cuando las niñas están durmiendo", dijo.

Cuánto dinero tiene

Según el portal fichajes.com, Gerard Moreno tiene un salario mensual de 164.000 euros esta temporada, lo que serían 2 millones de euros al año. El jugador del Villarreal tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

A David Broncano le contó que en el banco tenía guardados 5 millones de euros, unos ahorros que le permiten vivir una vida sosegada en el aspecto económico. "En el banco tengo cinco millones de euros", dijo sin reparos. No todos los invitados del programa contestan esta pregunta con tanta sinceridad.