Paris Jackson cuenta la verdad sobre su infancia y la educación que le dio Michael Jackson

Paris Jackson está a punto de cumplir 23 años y desde los 11 vive sin el respaldo de su padre, Michael Jackson, que murió por una sobredosis medicamentosa el 25 de junio del 2009.

Ser hija de una estrella mundialmente conocida supone no tener una infancia estrictamente normal, ya que los viajes, las giras y los compromisos hacían que el núcleo familiar tuviese que desplazarse de un lado para otro.

A pesar de ser multimillonario, Michael Jackson quería que sus hijos valorasen que el trabajo y el esfuerzo tienen recompensa. "Mi padre fue bastante bueno asegurándose de que fuéramos personas cultas y educadas, y no solo mostrándonos todo esa ostentación y el glamour de los viajes de hotel en hotel de cinco estrellas, sino que también vimos países del tercer mundo, vimos el mundo desde varias partes de su espectro", contó la joven en No Filter, el canal de entrevistas de Naomi Campbell en Youtube.

Pero no se trataba solo de un aspecto económico. El cantante también quería que sus hijos tuviesen la formación necesaria para desarrollarse en su vida adulta."Si mis hermanos y yo queríamos cinco juguetes de FAO Schwarz o Toys R Us, teníamos que leer cinco libros", aseguraba antes de añadir que "se trata de ganártelo, no solo de tener derecho a ciertas cosas o de pensar que lo tengo. Es básicamente trabajar para lograrlo, y esforzarse por y para ello. El resultado es algo completamente diferente, es un logro".

"Nos dijo que él no tuvo infancia"

El cantante quería asegurarse que sus hijos viviesen su infancia como niños corrientes, a pesar de haber nacido en una familia inmensamente privilegiada. Cuando Naomi Campbell le preguntó a Paris si el artista lo había conseguido, Paris no vaciló: "Sí, lo hizo. Tenía sus dudas de que fuera posible. Nos dijo que él no tuvo infancia y que se pasaba casi todo el día atrapado en el estudio cantando mientras todos los niños estaban jugando. Y él quería que tuviéramos eso".

"Fui concebida en París, por lo que me han dicho, que es una razón de mi nombre, Paris. Nací en Los Ángeles, California y me crié en todas partes. Pasamos unos años en el norte, en el área de Solvang, Santa Bárbara. Pero me criaron en todas partes, como la costa este, el sur, el Reino Unido, Europa, Oriente Medio. Crecimos en todas partes", contaba sobre esas mudanzas que no le permitían estrechar tantos lazos como le hubiera gustado.

Los hijos de Michael Jackson // Getty

Además, la joven ha explicado que su no solo la música de su padre es una gran influencia para ella, sino que los gustos del cantante calaron hondo en su interior. "Le encantaba la música clásica, el jazz, el hip hop, el R&B y toda la música afroamericana. Por eso siento que esa parte de mi infancia siempre me habrá influido en cómo soy ahora, ya sea a través de otras experiencias o con toda la música que escuchamos", explicó.

Un abuso sexual, su peor recuerdo

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone en el año 2017 la joven habló del abuso sexual que sufrió en su adolescencia, aunque no quiso dar muchos detalles. "No fue una buena experiencia en absoluto y fue muy difícil para mí. En ese momento no se lo dije a nadie", dijo.

Michael Jackson no es su padre biológico

El rey del pop se casó dos veces. La primera fue con Lisa Marie Presley (hija de Elvis Presley), lo que se consideró como una estrategia publicitaria muy bien orquestada. A los 20 meses del 'sí quiero' en 1994, se divorciaron y no tuvieron hijos.

La segunda boda de Michael Jackson fue en 1996, con Debbie Rowe, una joven que había sido enfermera en la consulta del dermatólogo del cantante. Estuvieron tres años casados y tuvieron dos hijos, Prince y Paris.

La propia Rowe aseguraba en 2019 que Jackson no era el padre biológico de los pequeños. "Me fecundaron. Tal como se fecunda a las yeguas para que se reproduzcan. Fue algo muy técnico. Igual que yo le meto el esperma a mis caballos. Así lo hicieron conmigo. Yo era su yegua pura sangre", contó a The Sun.

Michael Jackson y Debbie Rowe con sus hijos Prince y Paris // GTRES

El tercer hijo del Rey del Pop lleva por nombre Prince Michael II y se desconoce quién es la madre. Se trata del bebé que protagonizó la polémica escena de presentación en el balcón que dio la vuelta al mundo.