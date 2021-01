Cristina Pedroche aclara lo que cobró por las Campanadas

Un año más, Cristina Pedroche volvió a arrasar en las Campanadas de Antena 3. Este año nos sorprendió con un edredón a modo de capa que escondía un vestido en forma de minimascarilla de Pedro del Hierro con 16.308 cristales, y un tocado de Olivier Bernoux, con 2021 cristales.

La presentadora ya nos había prometido que el look de este año estaría lleno de luz, y tal como ha explicado en 'Zapeando', está satisfecha con el resultado: "Todos los años lo hacemos buscando el entretenimiento, pero este año más. Hemos vivido un año de mierda y queríamos olvidarnos durante unos minutos de todo esto que nos ha pasado. Por eso era más luz y más alegría".

Sobre el impacto en redes sociales, Cristina asegura que ha intentado no leer prácticamente nada "porque todo era horrible". A lo que Dani Mateo ha querido recalcar la parte positiva, recordando que la audiencia crece año tras año y que además, desde el minuto uno ya habían divertidos memes, por lo que el objetivo de entretener a la gente se había cumplido.

Sin embargo, también circuló una polémica información en Twitter en la que se aseguraba que Cristina Pedroche había cobrado 60.000 euros por presentar las Campanadas de Antena 3, el doble que su compañero Alberto Chicote, que aseguraban que había cobrado 30.000 euros.

Una información falsa que Cristina ha querido aclarar. Sobre las audiencias, explicó que le parece muy bien que cada año se sume más gente, pero que no lo hace por eso. Lo hace por sentir el cariño de la gente, que hagan TikTok sobre ello y se lo pasen bien.

"Lo hago por esto, simplemente por eso. No lo hago por ganar ni por no ganar porque yo tengo un contrato de cadena y ya sabemos que si las hago o no las hago yo gano lo mismo, que también es importante recalcar este tema", explicaba asegurando que no ha cobrado nada específico por presentar las Campanadas.