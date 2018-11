La peculiar declaración de amor de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz en el ascensor

Quizá pensamos que lo normal es hacer una declaración de amor en un restaurante o en algún lugar romántico... pero el amor no tiene hora ni lugar. Así lo ha demostrado una vez más Cristina Pedroche en su última publicación de Instagram, subiendo un selfie en el ascensor con su marido Dabiz Muñoz para decirle lo mucho que le quiere en un curioso lugar.

El amor que hay entre Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz es tan inmenso que no necesita ser en el lugar perfecto. La colaboradora de Zapeando ha subido un selfie en un ascensor para decirle lo mucho que le quiere.

''Eres mi vida y yo la tuya. Aunque no me mires sé que estás. Aunque no estemos en el mismo lugar sé que estás. Pase lo que pase yo sé que estás. Siempre estás porque estás en mi corazón. Eres mi luz y yo la tuya. Siempre te alumbraré. Que suerte habernos encontrado'', publicó Pedroche en Instagram.

Parece ser que a los fans de Cristina Pedroche , no solamente les ha gustado la foto que ha subido, sino que también en muchos comentarios han aprovechado para preguntar de donde es el abrigo amarillo que lleva ya que les ha parecido muy llamativo y bonito.

Semanas atrás la pareja cumplía su tercer aniversario desde que se dieron el 'sí quiero' en una boda en vaqueros, la cual fue íntima y privada. Ambos también publicaron una imagen en Instagram para agradecerse todos los momentos que han vivido juntos.