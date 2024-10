La periodista Beatriz Cortázar: su edad, su divorcio, su reciente boda y su hijo músico

Beatriz Cortázar es una periodista del corazón y escritora madrileña conocida por participar en programas de televisión de crónica social desde 1991. Entre muchos otros, destaca su colaboración en Pasa la vida, A la carta, Cada día, ¿Dónde estás, corazón? o Lo que inTeresa. Ahora forma parte del equipo de Y ahora Sonsoles y YAS Verano.

La periodista nació él 9 de julio de 1963 en Madrid (tiene 61 años). Primero, comenzó sus estudios en Farmacia, pero después los abandonaría para licenciarse en Periodismo. Desde entonces, no solo ha trabajado para la televisión, sino también para programas de radio y periódicos escritos.

El divorcio y la reciente boda de Beatriz Cortázar

Beatriz Cortázar se ha casado dos veces. La primera boda fue con el periodista Juan Carlos de la Iglesia, conocido por ser el exdirector de la revista Man y el biógrafo de Alejandro Sanz. Con él tuvo dos hijos.

Tras su divorcio, la periodista volvió a contraer matrimonio con el abogado penalista Javier Díaz Aparicio el 6 de septiembre de 2024. Fue una ceremonia íntima de la que no se supo nada hasta que la propia Beatriz quiso hacer partícipe a sus seguidores en redes sociales de la noticia.

Los dos miembros de la pareja tienen hijos con sus anteriores parejas. De hecho, el hijo de Cortázar con su primer marido, Lucas de la Iglesia Cortázar, cantó en la boda de su madre.

El hijo músico de la periodista

Lucas de la Iglesia Cortázar, conocido por su nombre artístico Confeti de Odio, es un prestigioso músico del panorama indie y ha escrito un libro: El tejido de las cosas. Además, compone para otros artistas, entre los que destaca la ganadora de Operación Triunfo 2017: Amaia.

Para su segundo y más reciente álbum de estudio, Hijos del divorcio, se inspiró precisamente en la separación de sus padres. "Hay mucho de mí en todas mis canciones, pero me parece difícil conocer a alguien solo por su obra. En persona no estoy llorando todo el rato. Obviamente, me ha inspirado el tema del divorcio, y también la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros: lo torpes que somos y cómo rompemos todo e intentamos reconstruirlo después", dijo en una entrevista con Mondo Sonoro.