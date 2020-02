Pilar Rubio imita a Madonna con un sorprendente look

Blue Ivy, junto a sus padres Beyoncé y Jay Z, fue una de las muchísimas personas que no quisieron perderse uno de los eventos del año, la Super Bowl. La pequeña fue fotografiada saltando en el campo con un look de lo más rockero vistiendo un top rojo de la firma gallega MIN Couture, de un joven coruñés de 20 años que todavía no puede creerse lo que vio el pasado domingo: "Aún no soy consciente, creo que cuando lo sea me voy a poner a llorar"

