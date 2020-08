Sergio Ramos muestra sus nuevos tatuajes, uno dedicado a su cuarto hijo

El pasado domingo 26 de julio llegaba al mundo el pequeño Máximo Adriano, el cuarto hijo de Pilar Rubio y Sergio RamosPilar Rubio y Sergio Ramos.

La pareja dio a conocer la noticia con una bonita imagen en Instagram, y más tarde posaron para la prensa a la salida del hospital junto a sus otros tres hijos, Sergio Jr., Marco y Alejandro.

El futbolista no ha tardado en cumplir con la tradición que inició con su primer hijo de tatuarse cada vez que ha sido padre, y ahora ha mostrado los nuevos diseños que ha añadido a su piel.

En el centro del pecho se ha tatuado un Sagrado Corazón de Jesús donde en lugar de ojos pueden verse las iniciales R/R (Ramos y Rubio).

Sobre esta figura, puede leerse en mayúsculas 'Adriano', parte del nombre de su cuarto hijo. Esto revela cuál era el nombre que prefería para el bebé, ya que tal como explicaron, se decantaron por un nombre compuesto al no ponerse de acuerdo en la elección.

Además, a ambos lados del Sagrado Corazón se puede leer dividida la frase ‘I confess that / I have a life’ (confieso que he vivido). También ha escogido palabras en inglés para tatuarse ‘mom’ y ‘dad’ (mamá y papá) sobre sus trapecios.

Unos nuevos diseños que se suman a la larga lista de tatuajes que adornan todo su cuerpo y que él mismo describe como “la historia de su vida” de la que quedan “muchos más por llegar”.

La publicación con los nuevos tatuajes del defensa se han llenado de mensajes de admiración por parte de sus seguidores: "Por fin todos podemos ver los nuevos tatuajes", "Te sales", "Me encanta Adriano', 'Increíble', entre muchos otros.