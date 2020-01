Pilar Rubio muestra su tripita por primera vez tras anunciar su embarazo

A Pilar Rubio y Sergio Ramos les gustan las cosas a lo grande. Son coleccionistas de arte, su boda se celebró en un parque temático diseñado para la ocasión... La pareja nunca pasa desapercibida, y mucho menos en redes sociales, donde les vemos lucir estampados imposibles y conjuntos de lo más extravagantes. Además, la presentadora anunció este cuarto embarazo con un espectacular 'mapping' en El Hormiguero, donde vimos cómo las figuras que se pintaban en el cuerpo de la presentadora terminaron representando un bebé dentro de su útero.

Todavía es muy pronto para saber si Pilar espera un niño o una niña, pero sí ha asegurado que no está preocupada por ello. "No toca niña... A mi realmente me da igual que sean niños o niñas... Realmente los trataría igual a todos. Haría lo mismo con ellos, no haría ninguna diferenciación, de hecho no me gusta el tema de diferenciar. Que si es niña, perfecto, pero si es niño, también, porque seguro que va a ser distinto a los otros tres. Porque los otros tres son un catálogo de emociones distinto". Si fuese varón, sería el cuarto del retoño, mientras que si fuese una niña sería la primera.

Eso sí, la presentadora tiene claro el nombre que le pondría en el caso de que finalmente fuese una niña: "Me encanta Ginevra, Ginevra con uve, estaría bien, si fuera niña le pondría Ginevra. Y si es niño pues tenemos varias opciones".

Dos semanas después de hacer oficial el anuncio, la presentadora ya ha empezado a compartir en su cuenta personal de Instagram imágenes de su tripita. Se trata de su cuarto embarazo y Pilar ya está preparando su cuerpo para recuperar su figura el parto y el postparto. "Lo importante para mí es intentar seguir mi ritmo de vida siempre y cuando el embarazo y los profesionales me lo indiquen", escribía en a publicación, donde la vemos muy feliz con su hijo Alex sobre los hombros.