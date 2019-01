El precioso vídeo de una fan cantándole a Alejandro Sanz en lengua de signos

Alejandro Sanz es de esos artistas que cuando se encuentra por la red con algún vídeo de un fan versionando alguna de sus canciones, lo comparte en su perfil. Una manera de lo más sincera y directa de agradecer a sus seguidores el apoyo que le dan.

Además de compartir las covers que hacen, el cantante les dedica siempre unas bonitas palabras. Y claro, como podemos imaginar... Encontrarte con que tu ídolo ha compartido en su perfil oficial un vídeo tuyo cantando su canción... ¡¡Debe ser un subidón de los gordos!! Sanz acumula solo en Instagram 3,8 millones de followers.

Pues bien, uno de los últimos "covers" que ha compartido Sanz en su perfil guarda un mensaje muy especial. En el pequeño fragmento podemos ver a una chica interpretar el tema 'En cualquier esquina' de Sanz con lengua de signos. Y es que... Si la música es para todos, ¿por qué no podemos disfrutarla de la misma manera?.

"La lengua de signos más allá de una forma de comunicarse, es un arte, una danza de palabras que traspasa la barrera del sonido. Gracias @Natyasz_ma he oído, visto y sentido el poema que me has dedicado #EnCualquierEsquina #Silencio #lenguadesignos".

Rozalén, una de las máximas exponentes de la música inclusiva en nuestro país, reflexiona en Youtube sobre este tema: "Si en el colegio se enseñase un poquito de lengua de signos, como se enseña inglés o español, se normalizaría y nadie señalaría a nadie".

"Me estoy muriendo de amor y creo que lo sabes perfectamente. Gracias a vos. Deseaba muchísimo que veas este vídeo. Gracias por hacer de tu huella, mi paz", escribía la joven, que no daba crédito a la difusión que ha tenido su vídeo.