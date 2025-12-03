La primera imagen de Sabina tras retirarse de los escenarios: "El hogar del jubilado"

Sabina en el último concierto de su carrera, en el Movistar Arena de Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Sabina marcó un hito en la historia de la música el pasado 30 de noviembre, cuando celebró el último concierto de su carrera. Ese día, el cantante se despidió de los escenarios durante un concierto muy emocionante en el Movistar Arena de Madrid, donde le dijo "adiós" a su público.

Pero, más allá de la emoción y la melancolía, Sabina también está disfrutando de esta nueva etapa en su vida. En una imagen compartida por su mujer Jimena Coronado, el artista aparece muy sonriente, rodeado de mujeres y con un vaso en la mano. "El hogar del jubilado", ha escrito su mujer en Instagram para compartir la primera fotografía de Sabina tras su último show.

"Hoy mi gira se llama solo 'Adiós'", dijo Sabina en la fecha final de su gira Hola y Adiós. "Es un adiós, además, enormemente agradecido, porque yo he ido viendo cómo han viajado y crecido las canciones y yo con ellas, y cómo han conseguido colarse de un modo misterioso en la memoria sentimental de varias generaciones".

Y añadió: "Sin vosotros, las canciones no existen". Durante el concierto, Sabina interpretó grandes éxitos como 19 días y 500 noches, Por el bulevar de los sueños rotos, Y sin embargo, Y nos dieron las diez o Princesa, que cerró el espectáculo.