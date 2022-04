El problema de Rosalía con las redes sociales: "Te quieres tapar los ojos"

Cerca de 20 millones de personas siguen a Rosalía en Instagram. Más de 340.000 son fans de la cuenta de @holamotomami. Y en TikTok la catalana suma más de 19 millones de followers.

Una legión de seguidores a los que la cantante de Barcelona alimenta personalmente. Ella es quien se encarga de actualizar sus redes sociales, pese a que a veces eso le pase factura.

"Llevo mis propias redes", contó en su entrevista del jueves con el músico Jaime Altozano.

Rosalía es su propia community manager y eso le lleva a ver cosas que le gustan y otras que no tanto. "Hay cosas que me alegro haber visto y otras que preferiría no haberla leído o lo que sea".

Al final, "es inevitable que te encuentres con cosas y leas frases que te hagan daño". "Hay cosas que digo, 'joder, ojalá esto no lo hubiera visto'. Y te quieres tapar los ojos", asegura la artista, que se ha tenido que enfrentar con numerosos comentarios críticos como se ve en el vídeo del primer tuit.

Hay que intentar hacer oídos sordos y quedarse con los comentarios positivos, dice la artista, que en la gestión de redes cuenta con el apoyo de su hermana Pili (Pilar Vila Tobella), madre de su sobrino Genís.